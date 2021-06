In welke steden en gemeenten moeten we nog een mondmasker dragen? 

In Knokke-Heist, Koksijde en Oostende moet je buiten geen mondmasker meer dragen, ook niet in de winkelstraten en het stadscentrum. Enkel wanneer het heel druk is en mensen dus onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden, moet je een mondmasker opzetten. Op de zeedijk is er nergens nog een mondmaskerplicht aan onze kust.

Ook in Kortrijk kan je vanaf morgen zonder mondmasker de straat op, ook in het winkelwandelgebied. In de winkels zelf blijft een mondmasker verplicht. In Ieper mag je pas vanaf volgende week maandag je mondmasker afdoen in de winkelstraten in het stadscentrum, rond de markt en op het stationsplein.

In alle horecazaken, stations & perrons, tijdens markten of op evenementen blijft het voorlopig verplicht om een mondmasker te dragen. Volgens gouverneur Carl Decaluwé is het in West-Vlaanderen wel nog verplicht om altijd een mondmasker bij je te hebben, voor het geval het plots te druk wordt.