Politie vindt meer dan 500 oorlogsexplosieven bij wapenverzamelaar in Vladslo

Het waren buurtbewoners die de politie tipten. Ze wisten dat de man in hun straat in 2007 al betrapt werd met veel oorlogstuig in zijn huis. Ze hadden gezien hoe hij zijn woning weer had volgestouwd. De onderzoeksrechter van Veurne liet gisteren een huiszoeking uitvoeren om te weten of er ook verboden wapens lagen.

De recherche van de politiezone Polder kreeg hulp van DOVO. Die kwam met 2 vrachtwagens 7 containers vol oorlogsmunitie opladen. Verder onderzoek zal uitwijzen of de explosieven verboden wapens zijn. De verzamelaar houdt vol dat de meeste munitie onschadelijk is gemaakt. Maar daarvan is DOVO niet overtuigd en daarom werd de munitie meegenomen om na te zien en eventueel zelfs te vernietigen.

Het parket wacht het onderzoek van DOVO af om te beslissen of het de man zal vervolgen voor het bezit van verboden wapens. Aan de ene kant is het duidelijk dat de man een verwoed verzamelaar is zonder slechte bedoelingen. Aan de andere kant weet de man goed waarmee hij bezig was aangezien hij in 2007 al eens betrapt werd. Toen ging het om een nóg grotere hoeveelheid dan nu. Naast munitie was er toen ook sprake van echte zware oorlogswapens. Sindsdien werd de wapenwetgeving veel strenger. De verzamelaar had zijn collectie moeten laten regulariseren maar dat deed hij niet.