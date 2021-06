Dixie Dansercoer schreef nog over "puur geluk" in Groenland, maar die witte schoonheid kan verraderlijk gevaarlijk zijn

"Lager op de ijskap heb je een andere soort: gletsjermolens of kolkgaten waarin tijdens de zomer smeltwater wordt afgevoerd van het oppervlak van de ijskap." Die gletsjermolens kunnen volgens Huybrechts tot wel 1.000 meter diep zijn. "Als je daarin valt, verdwijn je in een groot gat." Dat is dus wat Dixie Dansercoer is overkomen.

Het ongeluk van Dixie Dansercoer is beslist geen unicum. Vorig jaar nog is een Zwitserse collega van Philippe Huybrechts verongelukt in Groenland. "Dat was op enkele honderden meter van het weerstation waar hij al 30 jaar lang elke zomer kwam", legt hij uit. De man verdween allicht in een gletsjermolen tijdens een wandeling na de maaltijd.

"Nu is het nog vroeg in het seizoen", legt Huybrechts uit. "De gletsjerspleten zijn nog bedekt door sneeuw en daardoor zie je ze niet. Soms ga je erover en gebeurt er niets, en soms zak je door een sneeuwbrug en dat kan fatale gevolgen hebben." Volgens Huybrechts is de kans erg klein dat het lichaam van Dixie Dansercoer wordt gevonden.

Beluister hieronder het gesprek met Phillippe Huybrechts in "De wereld vandaag" en lees eronder voort: