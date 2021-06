PVDA mag geen "verborgen" reclame maken op Facebook voor tricolore vlaggen en t-shirts, alle advertenties offline

Sinds vorige week verkoopt PVDA tricolore vlaggen, t-shirts en mondmaskers met de slogan "We Are One". Daarmee maakt de partij een duidelijke verwijzing naar de voetbalgekte die op komst is tijdens het nakende EK voetbal en de Olympische Spelen. Maar wie een bestelling plaatst op de site "We Are One" ziet amper dat het de politieke partij PVDA is die achter de webshop zit.

Maar dat is niet het enige probleem. PVDA plaatste namelijk ook op Facebookadvertenties over hun webshop. Maar maakte daarbij niet duidelijk dat het gaat om een politieke campagne. En dat is niet naar de zin van Facebook. Die haalt de advertenties nu offline.