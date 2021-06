Sensor tjilpt als de lucht niet voldoende geventileerd wordt

Als een ruimte voldoende geventileerd is, kleurt Tjilp groen. “Het vogeltje zal af en toe ook tsjilpen, om duidelijk te maken dat ie actief is”, vertelt Sam Smedts. “Bij een dalende luchtkwaliteit zal het vogeltje geel kleuren, maar er is nog geen reden tot paniek. Blijft de kwaliteit verslechteren? Dan zal Tjilp verkleuren naar oranje. Dit is een indicatie dat ramen moeten geopend worden om betere ventilatie te kunnen voorzien. En wordt de luchtkwaliteit nog slechter waardoor de CO2-waarde het alarmniveau overstijgt, dan zal Tjilp rood kleuren en alarm slaan. Dan is het raadzaam om alle mogelijke ramen te openen en de ruimte te verlaten tot het CO2-niveau is verbeterd.”