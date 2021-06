Stad Gent geeft extra geld aan sociale huisvestingsmaatschappijen:"Er komen meer en betere sociale woningen"

Sociale huurwoningen zijn voor gezinnen met een laag inkomen dé woonoplossing, want de private markt is voor hen vaak te duur. Gent wil de sociale huurmaatschappijen nu een duwtje in de rug geven. De stad investeert 21 miljoen euro om meer en betere sociale huurwoningen te bouwen. De huurmaatschappijen krijgen al geld van Vlaanderen, maar Gent wil hen extra helpen.

De stad wil er met de investering vooral voor zorgen dat de sociale woonmaatschappijen geen schulden maken. Want, ze kunnen geen hoge huur vragen en toch moeten ze investeren in renovaties en nieuwe woningen. "We gaan er ook voor zorgen dat grote gezinnen de kans krijgen om een sociale woning te huren, want vaak vallen zij uit de boot. Als we extra subsidie geven aan de huisvestingsmaatschappijen kunnen zij ook zorgen dat er huizen zijn voor die doelgroep," zegt schepen Tine Heyse (Groen).