Nog grotere "supervuilnisbakken" in de stad Antwerpen op hotspots

"Het is een staaltje hoogtechnologie dat het leven van de Antwerpenaren en van de stadsdiensten hopelijk gemakkelijker maakt", zegt schepen voor Stads- en Buurtreiniging Els van Doesburg (N-VA).

"Het is een sterke jongen die 600 liter afval aankan door het te comprimeren. Het is ook een slimme jongen die een seintje geeft van zodra hij bijna vol zit, zodat onze diensten hun toer efficiënter kunnen doen. Het is een groene jongen, want hij is gemaakt uit duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie. En het is een beleefde jongen, want hij geeft een bedankje als hij "een gift" krijgt."

Er kunnen in de vuilnisbak dus 10 vuilniszakken van 60 liter. Hij is bovendien ook coronaveilig, want hij kan geopend worden door met een voet op een pedaal te duwen.

Vandaag werden de eerste 8 geïnstalleerd, 3 op het Theaterplein en 5 aan het droogdokkenpark Belvédère. In de loop van de zomer zullen er nog 22 volgen.