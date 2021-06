Café-uitbater voorziet tablets op terrastafels voor EK Voetbal: "Televisieschermen mogen niet zichtbaar zijn voor voorbijgangers" 

De uitbater van twee cafés in Antwerpen zal voor het EK Voetbal tablets kopen voor zijn klanten op het terras. Op die manier kunnen ze daarmee toch de wedstrijden van de Rode Duivels volgen. "Het probleem is dat televisieschermen niet zichtbaar mogen zijn voor mensen die voorbij wandelen." Dat is opgenomen in de coronamaatregelen om te voorkomen dat er te veel mensen bijeenkomen.