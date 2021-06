Temperaturen blijven stijgen, mogelijk komt eind deze week grens van 30 graden in zicht

Naar de ochtend toe kan er plaatselijk wat nevel, mist of lage bewolking gevormd worden. De minima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in de grote steden en in Belgisch Lotharingen. Er is kans op wat mist aan de kust en in de Ardennen.



Overdag is het vrij zonnig met soms enkele wolkenvelden. In het zuidoosten van het land zijn er meer wolken met eventueel een buitje. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 26 graden in de Kempen.