Ticketverkoop voor heropstart cultuursector geen stormloop: "Zonnig weer en onwennigheid temperen knaldrang" 

Cultuurhonger, ja, maar met mate. Vanaf vandaag kan je eindelijk weer meezingen op een concert, neerploffen in de theaterzalen en popcorn bestellen in de bioscoop. Het publiek heeft even moeten wachten op versoepelingen, maar nu ze er eindelijk zijn, blijft een stormloop op de ticketwebsites uit. De cultuurhuizen voelen toch een gezonde goesting in het gloednieuwe cultuurseizoen: “We merken dat mensen er zin in hebben, maar misschien is de behoefte aan een zonnig terrasje om even bij te babbelen nu nog groter.”