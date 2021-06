Tien nieuwe elektrische bussen voor De Lijn in het Hageland

De nieuwe bussen zullen bovendien geen zijspiegels meer hebben. Een slim camerasysteem moet ervoor zorgen dat dode hoeken nog beter zichtbaar worden voor de chauffeurs. 's Nachts zullen de camera's werken met infrarood waardoor de beelden duidelijk blijven. "We willen ons steentje bijdragen aan een beter milieu door bussen te gebruiken die geen schadelijke stoffen uitstoten", klinkt het. "De chauffeurs zijn heel tevreden over het comfort van de elektrische bussen. Ze rijden erg stil en er is geen stinkende dieselgeur meer." Ook voor de passagiers voorziet het bedrijf een leuk extraatje: er zijn in de hele bus USB-poorten en wifi aanwezig. Tot slot zijn alle zitplaatsen ook uitgerust met veiligheidsgordels.