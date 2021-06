Paula Sémer (96) overleden: een portret van een tv-coryfee, een taboedoorbreker en voorvechter van vrouwenrechten

Paula Sémer is een feministe voor én achter de schermen. Al heel vroeg in haar carrière wordt ze geconfronteerd met betutteling en discriminatie, tot haar grote ergernis. “Ik werd bekend, ze noemden me de leading lady en de vlag van het NIR. Die erkenning was fijn, maar tegelijk ook enorm frustrerend. Want ik wilde inhoud! De mannen om me heen kregen dat, ik niet. Ik was de glamoureuze omroepster en presentatrice. Maar ik wilde echt werken", zegt ze in De Standaard in 2008.

Op het moment dat Sémer eind jaren 50 producerswerk begint te doen, laat de BRT alleen mannen toe op de examens. "Ongelofelijk onrechtvaardig. Mannen worden erkend in hun functie, vrouwen niet. Ik wilde hetzelfde bureau, dezelfde erkenning, hetzelfde loon”, luidt het in datzelfde interview. Pas in 1964 mogen vrouwen meedoen aan examens. Paula slaagt met glans.