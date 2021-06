Vanaf 1 juli twee gratis PCR-testen én als je toch moet betalen, dan mag test maximaal 55 euro kosten

Twee gratis PCR-testen vanaf 1 juli

De PCR-test is nu in een aantal gevallen al gratis:

Met een doktersvoorschrift als je je ziek voelt door corona,

Als je je moet laten testen omdat je een hoogrisicocontact hebt gehad met iemand die besmet is met corona,

Als je terugkeert van een reis uit een rode zone.

Maar vanaf 1 juli tot eind september heb je recht op twee gratis PCR-testen, als je voldoet aan de voorwaarden, zegt Minister Frank Vandenbroucke: “In heel veel landen zal het in de zomer de regel zijn dat je er niet naartoe kan reizen als je niet volledig gevaccineerd bent. Als je nog niet de kans hebt gehad om je te laten vaccineren, kan je in de zomermaanden, van 1 juli tot eind september, twee keer een gratis PCR-test aanvragen voor eender welke reden, bijvoorbeeld om naar een groot festival te gaan of om naar het buitenland te reizen. Tenzij je al de kans had om je te laten vaccineren, want vaccineren is uiteraard ook gratis.”

Maximumprijs voor coronatesten vanaf 1 juli

Nu kan de prijs voor een coronatest soms hoog oplopen, maar vanaf 1 juli komt er een maximumprijs:

voor de PCR-test en de afname zal de maximumprijs 55 euro zijn,

voor de snelle antigeentest waar je al een resultaat hebt na enkele uren, zal de maximumprijs 120 euro zijn.

Wat als je al voor 1 juli op reis vertrekt?

De maatregelen gaan pas in op 1 juli, dus wie nu een PCR-test wil riskeert meer te betalen volgens Minister Frank Vandenbroucke: “Ik vind het jammer, ik verontschuldig me bij die mensen, maar dit beleid is in een stroomversnelling gekomen. We gingen er van uit dat we al verder zouden staan met de vaccinaties ook bij de jongeren, maar we hebben een achterstand bij de leveringen.“

Hoe vraag je je twee gratis PCR-testen aan vanaf 1 juli?

De werkwijze is heel simpel:

Op de website www.mijngezondheid.be vraag je een code aan die je kunt downloaden. Let op, die code is maar tien dagen geldig.

Maak tijdig een afspraak bij een testcentrum. In de meeste gevallen kan dat telefonisch.

Met je code kan je naar een labo of naar een testcentrum om je gratis PCR-test te laten afnemen. Tegen 1 juli zullen er meer testcentra bijkomen.

Iedereen tussen 6 en 17 jaar krijgt sowieso die twee gratis testen. Vanaf 18 jaar krijg je twee testen gratis, tenzij je al de kans had om gevaccineerd te worden.