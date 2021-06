Werken aan Schulensmeer gaan verder, actiecomité krijgt ongelijk

De vergunning voor het Europese natuurproject Life Delta in en rond het Schulensmeer in Lummen, Halen en Herk-de-Stad is in orde. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Buurtbewoners hadden de vergunning aangevochten omdat ze vinden dat er in het gebied te veel bomen gekapt mochten worden.