Verkrachting in Lint: man meldde zich bij de politie na opsporingsbericht en zal verhoord worden

Op woensdag 7 april rond 6 uur 's ochtends werd een vrouw door een onbekende man verkracht in de Luitersheide in Lint. De man trok de vrouw van haar fiets en verkrachtte haar. Vanmiddag verspreidde de politie beelden van de vermoedelijke dader. "Een man heeft zichzelf herkend op de foto's en is zich gaan aanmelden bij de politie", zegt Kristof Aerts van het parket Antwerpen. "Hij zal verhoord worden, maar meer informatie is er nog niet."

De jonge vrouw was met de fiets vanuit Lier onderweg naar Lint. Ter hoogte van de Antwerpsesteenweg nam ze de fietserstunnel. Hierna zette ze haar route verder via de Tramweglei naar de fietsostrade die uitgeeft op de Luitersheide.



"Gedurende dit traject werd ze lastiggevallen door een man op de fiets", zei Aerts vanmiddag op Radio 2 Antwerpen. "Ter hoogte van de Luitersheide trok de verdachte het slachtoffer van haar fiets en verkrachtte hij haar. De man vluchtte na de feiten weg, maar we hebben beelden van de mogelijke verdachte en daarom is het belangrijk dat we aan het publiek vragen om mee uit te kijken naar deze man om hem te identificeren en op te sporen." Nu blijkt dus dat iemand zichzelf herkend heeft.