Versoepelingen in de sport: Oost-Vlaamse recreatiebaden en sporthallen opnieuw open

Zwembaden in Oost-Vlaanderen waren al langer open om baantjes te trekken. Vanaf vandaag kunnen zwemmers ook opnieuw plonzen in de recreatiebaden. Ook het Olymposzwembad in Dendermonde opent zijn deuren. Falke Franssen legt uit hoe ze de heropstart daar aanpakken: "Alles gaat open, ons nieuw peuterbad, alsook de glijbanen en ons buitenbad. In totaal zijn steeds maximum 100 mensen tegelijkertijd toegelaten."