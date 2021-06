15 jaar na de wapenwet: opnieuw meer geregistreerde wapens in ons land

Laten we even 15 jaar terugspoelen in de tijd. Op 8 juni 2006 verschijnt de nieuwe federale wapenwet in het Belgische Staatsblad. Die wet regelt de verkoop van wapens. Een maand eerder was ons land opgeschrikt door de moorden van Hans Van Themsche. Die schoot op klaarlichte dag drie mensen neer op straat in Antwerpen, twee van hen stierven. Het wapen had hij kort daarvoor probleemloos kunnen kopen in een wapenwinkel.

Vijftien jaar later maakt het Vlaams Vredesinstituut de balans op. De wapenwet heeft wel degelijk het een en ander veranderd, zegt directeur Nils Duquet. "Voordien kon je de meeste wapentypes makkelijk kopen als je een winkel binnenstapte. Vandaag is het anders. Er is een lijst met verboden wapens en een lijst met vrij te verkrijgen wapens, voor al de rest is een vergunning nodig. Die vergunning is de norm. Er zijn bovendien ook controlemechanismen. Je moet aantonen dat je een wettige reden hebt om een wapen te kopen, er wordt ook eerst nagagaan of je geen criminele voorgeschiedenis hebt of risicogedrag vertoont. Dat wordt allemaal meegenomen."