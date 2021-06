Vissers klagen over wildgroei aan planten in het Donkmeer: "Vissen is praktisch onmogelijk geworden"

In het Donkmeer in Berlare groeit sinds kort heel wat gekroesd fonteinkruid. Vooral de strook waar gevist mag worden, zou al grotendeels begroeid zijn. Enkele vissers klagen over de massale groei van de planten. "Dat kruid is zodanig verspreid dat vissen er praktisch onmogelijk geworden is", zegt visser Rudi Vansnick. De vislijnen zitten erin vast.