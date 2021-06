China's greep op Centraal-Azië: vluchtende Oeigoeren ook in andere landen niet veilig

In China worden moslimminderheden zoals Oeigoeren en Kazachen streng in de gaten gehouden door de overheid. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden zo’n 1 miljoen moslims in de westelijke provincie Xinjiang worden vastgehouden in kampen. De Chinese overheid beweert dat het gaat om “heropvoedingskampen” voor moslimterroristen, maar regelmatig duiken getuigenissen op over folteringen, verkrachtingen en gedwongen sterilisaties. De Verenigde Staten spreken zelfs over een genocide.