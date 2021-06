VN-Veiligheidsraad steunt Antonio Guterres voor nieuw mandaat als secretaris-generaal van Verenigde Naties

De 72-jarige ex-premier van Portugal is secretaris-generaal van de VN sinds 2017. Een tweede ambtstermijn voor een VN-topman is doorgaans gebruikelijk, tenzij die een van de grootmachten met een veto in de Veiligheidsraad tegen het hoofd stoot. Guterres is een man met uitgesproken meningen, maar kreeg zonder veel problemen de unanieme steun van de Veiligheidsraad. Hij was ook de enige kandidaat.