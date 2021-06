Waregem Koerse zal dan toch plaatsvinden op de dinsdag na de laatste zondag van augustus

“We waren al even zeker dat Waregem Koerse kan doorgaan voor een beperkt publiek. We staan constant in contact met de overheidsinstanties. We hopen snel duidelijkheid te krijgen over de exacte maatregelen en dus ook over het exacte aantal toeschouwers."



Door de coronacrisis ging Waregem Koerse vorig jaar niet door. Dat was de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dit jaar zullen alle gebruikelijke ingrediënten van Waregem Koerse weer aanwezig zijn. "Méér zelfs: we zorgen ook voor iets volledig nieuws met een wedstrijd voor Arabische volbloedpaarden. Waregem Koerse new look dus", zegt Bram Vandewalle nog.