Vader van 5 met minimumloon blij met 70 euro extra door loonakkoord: "We zijn nog niet heel content, maar beter gezind"

Abdel is een vader van vijf jonge kinderen en woont samen met zijn vrouw en kroost in Lokeren. Hij werkt als monteur en verdient soms amper 1.200 euro per maand. "Daar moet je dan mee rondkomen", getuigt hij in Laat. "En dat gaat zeker niet. Als je de vaste kosten betaalt, is het de eerste drie dagen van de maand al op."