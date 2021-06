Kapel in Glabbeek wil studenten aanmoedigen: "Woordje van steun en kaarsje branden"

Met het mooie weer is het extra zwaar voor de vele studenten die midden in de examens zitten. Om hun gedachten te verzetten, of moed in te spreken heeft de Sint-Franciscusparochie een bundel gelegd in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Heinkensberg in deelgemeente Wever. Dat vertelde Gert Janssens in Start Je Dag vanochtend: "De kapel van Heinkensberg is een heel mooie, grote kapel. We willen de jongeren die midden in hun examens zitten, of er juist aan beginnen extra steunen. Zeker in coronatijden denken we dat ze zo'n duwtje in de rug kunnen gebruiken."