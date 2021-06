8 uur werken in plaats van 12 of 14? Dat heb je te danken aan een wet die 100 jaar geleden is goedgekeurd

Eeuwenlang was arbeidsduur iets dat niet vastlag. Landbouwers, ambachtslui en handwerklieden werkten vroeger vaak voor zover het daglicht of het weer dat toeliet. Bovendien werden werknemers vaak per prestatie betaald. Hoelang ze over het werk deden, was niet belangrijk, als het werk maar af was. Gemiddeld draaide de werkdag rond tien uur.

Dat veranderde fundamenteel met de industriële revolutie eind 18e, begin 19e eeuw. Een steeds groter deel van de bevolking, onder wie ook veel vrouwen en kinderen, ging werken in grote fabrieken en mijnen. Om een maximale winst te maken, eisten deze bedrijven van de arbeiders zware prestaties. De meest renderende manier bleek hen zo lang mogelijk te laten werken. Ze hadden daarbij geen keuze, want omdat de uurlonen zeer laag waren, konden ze alleen door zeer lange werkdagen voldoende verdienen om van te leven.