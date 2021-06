2 Irakezen verdacht van mensensmokkel opgepakt: "Ze wilden in Decathlon 20 zwemvesten kopen"  

2 Irakezen worden verdacht van mensensmokkel. Vorige week werden de verdachten opgepakt in de Decathlon in Roeselare, omdat ze er samen met nog een vrouw een twintigtal zwemvesten wilden kopen. Dat vond het personeel verdacht, waarop ze de politie verwittigden. Het drietal werd voor verder verhoor meegenomen naar het politiekantoor van politie RIHO. De vrouw zei dat ze van niets op de hoogte was en alleen haar voertuig uitleende. De 2 mannen van 22 en 38 jaar werden wel aangehouden door de onderzoeksrechter.

Eén van de verdachten zou al eerder veroordeeld zijn voor mensensmokkel en nog meer zwemvesten besteld hebben. De tweede man beweerde dat hij zelf slachtoffer is en dat hij enkel zijn familie wilde helpen. Gisteren verschenen ze voor de raadkamer in Brugge. De 2 vermoedelijke mensensmokkelaars blijven nog zeker een maand in de cel. Volgens procureur Frank Demeester is het niet alleen aan de Noord-Franse kust, maar nu ook in België een gekend feit. "We zien dat mensensmokkelaars in ons land niet alleen opblaasbare boten kopen, maar ook zwemvesten. Door de 2 recente feiten van vluchtelingen, die op opblaasbare bootjes de Noordzee op werden geduwd aan de Belgische kust, is daar ook meer aandacht voor."