5 redenen om een beetje vuiler te zijn: een gezondere huid, een sterker immuunsysteem... en minder stress 

Er is nog een vijfde en laatste reden om wat vuiler te zijn. "We denken dat het aantal bacteriën in onze omgeving verminderen per definitie gezonder is, maar dat is een denkfout", zegt Marie Joossens. "In werkelijkheid wordt de vrijgekomen plaats al snel ingenomen door andere micro-organismen. Er zijn altijd micro-organismen, of we dat willen of niet. Een volledig steriele leefomgeving bestaat niet."