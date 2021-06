"Eindelijk" weer muziek en theater binnen: "Publiek, steun ons en koop een kaartje"

De Belgische band Ansatz der Maschine bijt de spits af met een concert in Het Depot in Leuven. Mathijs Bertel: “Ik ben opgelucht. Blij ook, maar dat is niet het gepaste woord, want het is best heftig geweest voor de cultuursector het laatste anderhalf jaar. Toch ben ik blij dat we de mensen weer een mooie avond kunnen bezorgen, want daar gaat het uiteindelijk om. Zangeres Sophia Ammann vindt dat het nog wat surrealistisch aanvoelt, maar "het is belangrijk om weer contact maken met wat ik doe: op een podium staan en muziek brengen voor mensen. Dat is een groot deel van mijn identiteit.”

Beluister "Colors" van Ansatz der Maschine hier: