Aalter komt met nieuw circulatieplan: "We willen de vrachtwagens weren uit het centrum"

Om te voorkomen dat vrachtwagens zich net buiten het centrum van Aalter gaan parkeren, zoekt De Crem naar een oplossing. "We zien in andere steden en gemeenten dat trucks zich in woonwijken gaan parkeren en dat is niet de bedoeling. We manen de chauffeurs aan om te praten met hun werkgever, maar bieden zelf ook een andere parking aan." Tegen betaling kunnen de vrachtwagens op een beveiligde parking buiten het centrum parkeren. "Zo nemen we onze verantwoordelijkheid."