10 doden en zeker 16 gewonden na aanslag op liefdadigheidsorganisatie in Afghanistan

Bij een aanslag in de Afghaanse provincie Baghlan, ten noorden van de hoofdstad Kabul, zijn tien medewerkers van de Brits-Amerikaanse liefdadigheidsinstelling HALO Trust omgekomen. HALO Trust is een internationale ngo die ontmijningsacties uitvoert in onder andere Afghanistan. Dinsdagavond bestormde een "onbekende gewapende groep" een kamp van HALO Trust en opende het vuur. Tien medewerkers lieten het leven en zeker 16 anderen raakten gewond.

Bijna 110 medewerkers uit lokale gemeenschappen waren aanwezig in het kamp en hadden net hun werkdag beëindigd. De slachtoffers van de aanslag hebben allemaal de Afghaanse nationaliteit. HALO Trust veroordeelde het geweld op zijn personeel. Ramiz Alakbarov, de speciale vertegenwoordiger voor Afghanistan van de Verenigde Naties, betreurt de "gruwelijke" aanslag: "Het is weerzinwekkend dat een organisatie die werkt aan de ontmanteling van landmijnen en andere explosieven en het leven van kwetsbare mensen te verbeteren, het doelwit kan zijn."

Opeising door IS

Volgens James Cowan, de CEO van HALO Trust, hielpen lokale talibanleden de aanvallers van IS weg te jagen. Zabibullah Mujahid, de woordvoerder van de taliban, veroordeelde de aanslag op de ngo: “We veroordelen aanslagen op weerlozen en zien het als een wreedheid. We hebben normale relaties met ngo's, onze moedjahedien (strijders voor de jihad) zouden nooit zo'n brutale daden uitvoeren."