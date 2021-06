Al 4.000 doden dit jaar in Jemenitische stad Marib: "Zonder hulp dreigt systeem in te storten"

Vandaag is Layaan wellicht het bekendste kind in Jemen. Layaan is een 5-jarig meisje uit de stad Marib dat afgelopen weekend is gedood bij een raketaanval. Volgens de regering ging het om een raket die werd afgevuurd door de Houthi-rebellen. De raket viel op een benzinestation en veroorzaakte een grote ontploffing. Bij de aanval vielen in totaal 21 doden, onder wie dus ook Layaan.