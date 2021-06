Artsen zonder Grenzen slaat alarm over situatie op Griekse eilanden: "Stop met hotspot-beleid voor asielzoekers"

In het nieuwe rapport neemt Artsen zonder Grenzen ook het zogenoemde "hotspot"-systeem in Europa op de korrel. De bedoeling daarvan was dat migranten en vluchtelingen die Europa binnenkwamen bij de buitengrenzen werden opgevangen in "hotspots", waar ze geïdentificeerd en geregistreerd moesten worden, en waar hun asielaanvraag via een snelle procedure zou worden onderzocht.

Ook op de Griekse eilanden waren er enkele van die hotspots. De bekendste was Moria op het eiland Lesbos, een kamp dat vorig jaar volledig in vlammen is opgegaan. De bedoeling was dat migranten en vluchtelingen slechts relatief korte tijd in die hotspots zouden verblijven, om dan snel door te schuiven naar elders.



Maar dat liep totaal anders, met name op de Griekse eilanden. Moria werd in de ogen van velen een soort vergeetput, met onmenselijke levensomstandigheden. Door de overbevolking, maar ook omdat die asielprocedures - anders dan de bedoeling was - onoverzichtelijk lang aansleepten.