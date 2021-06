Auckland in Nieuw-Zeeland is de meest leefbare stad, Wenen dondert van eerste naar 12e plaats

De onderkant van de lijst is grimmiger. De Syrische hoofdstad Damascus is de minst aangename stad om nu te wonen en dat heeft zeker niet enkel te maken met het coronavirus. Daarna volgen Lagos in Nigeria, Port Moresby in Papoea-Nieuw-Guinea, Dhaka in Bangladesh, Algiers in Algerije, Tripoli in Libië, Karachi in Pakistan, Harare in Zimbabwe, Douala in Kameroen en Caracas in Venezuela.