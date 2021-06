Begraafplaats Strombeek-Bever overwoekerd: "Compleet respectloos, sommige zerken vind je niet meer terug"

Burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) belooft intussen beterschap. Al heeft hij ook kritiek op de soms scherpe commentaren op de sociale media. "Er zijn verschillende mensen ziek bij onze groendienst waardoor het werk vertraging heeft opgelopen. Een half jaar geleden hebben we de werkdruk herverdeeld onder de gemeentelijke groendienst en sociale werkplaatsen. Het denigrerende gedoe op Facebook is er soms over", vindt de burgemeester.

Gemeentebesturen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor het onderhoud van de paden en het groen op begraafplaatsen. Voor het onderhoud van de graven zelf zijn de nabestaanden verantwoordelijk, dus ook voor eventueel onkruid dat tussen de grafstenen groeit. De groendienst besliste intussen op eigen initiatief om komende zaterdag een ploeg naar de begraafplaats van Strombeek-Bever te sturen. "Vijf mensen zullen het kerkhof volledig aanpakken", aldus Selleslagh.