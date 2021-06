BEKIJK: Boliviaanse parlementsleden gaan met elkaar op de vuist na discussie

In Bolivia gaat het er hevig aan toe in het parlement. Henry Montero, een lid van de oppositiepartij raakte slaags met Antonio Colque van de socialistische meerderheidspartij. De discussie onstond toen recente arrestaties besproken werden in het parlement. In 2019 trad de socialistische president Evo Morales af na een reeks protesten. Nu wordt zijn tijdelijke vervanger beschuldigd van een staatsgreep en dat zorgt voor politieke onrust in Bolivia.