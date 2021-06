Belastingambtenaar moet 160.000 euro aan verduisterd geld terugbetalen

De gewezen ambtenaar van de FOD Financiën maakte tussen 2009 en 2014 duizenden euro's aan belastinggeld buit. In 2019 liep hij tegen de lamp nadat een notaris hem gevraagd had om een deel van een uitbetaald bedrag terug te storten. Dat geld bleek spoorloos. De federale overheidsdienst sloeg alarm en al snel wezen alle pijlen in de richting van de belastingontvanger.