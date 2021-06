Bloemen voor horeca in Menen

Voorlopig is er geen bloemenmarkt in Menen en dat vroeg volgens schepen van Evenementen Herman Ponnet (Vooruit) om een leuk alternatief. “Vandaag staan we met een kraampje in Menen, Lauwe en Rekkem en geven we 1000 rozen aan de voorbijgangers met de vraag om de bloemen te schenken aan handelaars of horecazaken naar keuze in de gemeente. Met dit zonnige weer lijkt het een schot in de roos. De sfeer op de Grote Markt is meteen heel wat luchtiger geworden”, vertelt Ponnet.