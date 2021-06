Boek "Tegenwoordig heet iedereen Sorry" van Bart Moeyaert wordt verfilmd

Regisseur Frederike Migom maakte eerder al de film “Binti”. Over Bart Moeyaerts boek zegt ze: “Ik zag Bianca’s innerlijke wereld meteen in beelden voor me. Ik voelde me verbonden met deze buitengewoon merkwaardige tiener op zoek naar verbinding binnen haar gebroken gezin.” Producent Ivy Vanhaecke van De Mensen: “Samen met de talentvolle Frederike Migom kijken we er enorm naar uit om de wereld van Bart Moeyaert uit "Tegenwoordig heet iedereen Sorry" naar het scherm te brengen: feel good met een ontroerend en kwetsbaar kantje.”