Jongeren vallen jogger aan in recreatiedomein De Rijdtmeersen in Brakel, zegt bestuurslid van joggingclub

Voor Joggingclub Brakel draaide een avondje Start to Run vanavond uit op een nachtmerrie. Terwijl de joggers rondjes liepen rond het nieuwe speelterrein werden ze lastig gevallen door vijf à zes jongeren. Uiteindelijk werd een van de joggers door twee van de jongeren geschopt en geslagen. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. Dat zegt Kris Jouret, bestuurslid van de joggingclub en ook secretaris bij de lokale afdeling van Vlaams Belang.

“Terwijl we toertjes aan het lopen waren, lagen enkele jongeren op de grond van allerlei dingen te roepen”, zegt Jouret. “Omdat we bezig waren met Start to Run waren veel kinderen aan het meelopen. Ook mijn dochtertje van tien was er bij. Een collega-loper vroeg de jongeren om niet zo te roepen omwille van de aanwezigheid van de kinderen. Daarop werd de situatie nog erger."

"Toen de loper zei dat hij in dat geval de politie zou bellen, kwamen er twee uit het groepje naar hem toe. Zij schopten en sloegen hem op de grond. Vanuit al onze posities zagen wij alles gebeuren. Drie anderen stonden met de situatie te lachen. Alle andere aanwezigen, de joggers, de kinderen, maar ook oudere wandelaars waren zwaar onder de indruk. Sommigen kinderen waren zelfs in shock van wat ze zagen."