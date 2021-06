Corona in Zuid-Amerika: Brazilië zet hele continent in brand en toch start daar vandaag het voetbaltoernooi Copa América

Hoewel de situatie in Brazilië verre van goed en helemaal niet onder controle is, zijn er een aantal landen in de regio die het op dit moment nog slechter doen (hoe moeilijk het ook is om landen met elkaar te vergelijken).

Vooral Uruguay noteert dramatische cijfers. De kleine buur van Brazilië spant momenteel de kroon met het hoogste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners (gemiddeld 102 per dag) en het hoogste aantal doden per 100.000 inwoners (gemiddeld 1,7 per dag). Dat sterftecijfer was recent zelfs het hoogste ter wereld. Maar ook in onder meer Argentinië, Venezuela, Colombia, Suriname en Paraguay gaat het coronavirus genadeloos rond.

Op basis van het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen is Latijns-Amerika, en meer bepaald Zuid-Amerika, op dit moment dan ook een van de broeihaarden van de coronapandemie. In verschillende landen worden dan ook opnieuw (gedeeltelijke) lockdowns ingevoerd, zoals in Argentinië en zelfs in Chili, de vaccinatiekampioen van het continent (zie verder).