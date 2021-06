Burgemeester van Beveren roept op om Ronde van België thuis te volgen: "Veel volk is nog niet verantwoord"

Bij vorige edities kwamen zo’n 1.000 mensen naar het centrum. "Dat is nu spijtig genoeg nog niet verantwoord", zegt Van de Vijver. "De regels zijn nog zeer streng als het gaat om afstand bewaren. Volgend jaar en het jaar nadien komen er nog kansen voor de wielerfans. Hopelijk kunnen we dan alle teugels vieren en ze alle vrijheid teruggeven, zodat we de wedstrijd dan alsnog in vol ornaat kunnen laten doorgaan."

De eerste rit in de Baloise Tour start straks om 12u45. De livestream van de rittenkoers is tot zondag te volgen via deze link. Titelverdediger Remco Evenepoel, maar ook topspurters Celab Ewan en Tim Merlier zijn van de partij.