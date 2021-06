Verboden mee te gluren naar EK voetbal: “Scherm verplaatsen of ramen afdekken”

De reacties bij cafébazen zijn uiteenlopend: “Het is wel jammer, maar je kan de mensen eigenlijk wel een beetje binnen lokken en zo drinken ze meer pintjes natuurlijk”, zegt er één optimistisch. Een andere zucht eens diep: “Dat zal me extra geld kosten, want we gaan gordijnen moeten kopen. ik vind het echt belachelijk. Wie gaat nu door een raam staan kijken als het voetbal ook thuis gratis te zien is. Veel toeristen zijn er nu bovendien toch niet.”

Café The Monk heeft een probleem en weet nog niet hoe ze dat gaan aanpakken: “Onze 2 gevels zijn bijna volledig in glas, zo is alles zichtbaar vanop straat. Hoe ik dat ga oplossen? Geen idee.”