Europese Unie is Brexitgetreuzel  Britse regering beu: "Gaan alle middelen inzetten om interne markt te beschermen" 

De Europese Commissie, die het Verenigd Koninkrijk eerder al in gebreke stelde, kan daar niet mee lachen en waarschuwt de Britse regering dat ze actie zal ondernemen. Er wordt onder meer gedacht aan het voortzetten van de gerechtelijke procedure (wat tot een proces zou kunnen leiden), het heffen van invoerbelastingen en het invoeren van quota, maar de Commissie laat nog in het midden wanneer dat zou kunnen gebeuren. De nieuwe rel om de bewerkte vleeswaren werd in Britse media al de "worstjesoorlog" genoemd.

"Het vertrouwen, dat het hart van elk partnerschap zou moeten zijn, moet hersteld worden", liet Europees vicecommissievoorzitter Maroš Šefčovič zich ontvallen na een ontmoeting met de Britse minister voor Brexit David Frost, die overigens niets opleverde. "We hebben een open en eerlijke discussie gevoerd. Er is geen doobraak, maar ook geen breuk. We praten voort", zei Frost na afloop.

Ook Europees Raadsvoorzitter Charles Michel maakte eerder op de dag in het Europees Parlement duidelijk dat het geduld van de Europese Unie op is. "We zijn bereid om alle middelen in te zetten die tot onze beschikking staan om onze belangen en de integriteit van de interne markt te beschermen."

"Pacta sunt servanda", voegden beiden eraan toe, de Latijnse spreuk die zoveel betekent als "een akkoord moet uitgevoerd worden".

De EU vreest dat bij gebrekkige douanecontroles de deur wordt opengezet voor fraude en - in het geval van dieren en planten - voor ziektes en producten die verboden zijn op de Europese markt. De Britse regering vindt dan weer dat de Europese Unie zich wat flexibeler mag opstellen en riep haar op het "juridisch purisme" te laten varen.

