Chinese studenten gijzelen directeur uit onvrede over geplande universiteitshervorming

(Studenten)protesten in China zijn zeldzaam en worden vaak hardhandig in de kiem gesmoord. Enkele dagen geleden verboden de Chinese autoriteiten de herdenking van het Tiananmendrama.

De Tiananmenprotesten in 1989 begonnen als studentenacties voor burgerrechten en zwollen in enkele weken fors aan, totdat de autoriteiten besloten om de betogingen met grof geweld de kop in te drukken. Op 4 juni richtte het Chinese Volksbevrijdingsleger een slachting aan onder vreedzame demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.