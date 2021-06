Cultuurzender Podium 19 bereikte bijna 2 miljoen Vlamingen tijdens de lockdown

Podium 19, het tijdelijke cultuurkanaal op televisie en online, heeft bijna 2 miljoen Vlamingen bereikt. De zender kwam er eind januari tijdens de tweede lockdown en de uitzendingen liepen tot eind april. Er waren meer dan 200 voorstellingen te zien van 100 vlaamse culturele organisaties. De best bekeken uitzending was het concert van Arno in Ancienne Belgique in Brussel.