Dinosauriërs leefden in een broeikasklimaat met hete zomers blijkt uit nieuwe onderzoeksmethode

Om het klimaat tijdens deze periode met hoge CO2-concentraties in de atmosfeer beter in kaart te brengen gebruikten de onderzoekers zeer goed bewaarde fossielen van schelpdieren die leefden in Zuid-Zweden tijdens het Krijttijdperk, ongeveer 78 miljoen jaar geleden.

Die schelpen groeiden in de warme, ondiepe zeeën die in die tijd een groot deel van Europa bedekten. Ze sloegen maandelijkse variaties in hun omgeving en het klimaat op in hun schelp, vergelijkbaar met de ringen van een boom. Voor hun onderzoek gebruikte het team voor het eerst de 'clumped isotope' methode, in combinatie met een methode die door Niels de Winter werd ontwikkeld.