Recordvangst van 54,5 ton cocaïne in een half jaar in Antwerpse haven: resultaat van Operatie Sky

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) belooft dan ook extra investeringen, maar wil ook beter samenwerken met buitenlandse veiligheidsdiensten. "De strijd tegen drugs is een heel belangrijke strijd. We doen er dan ook alles aan om via internationale samenwerking, ook met onze douanediensten, zo goed als mogelijk in te spelen op de creativiteit van drugscriminelen."

"Het is door informatie te delen en door te kijken hoe er in andere landen wordt gewerkt, dat we de strijd tegen drugs kunnen winnen", besluit Van Peteghem.