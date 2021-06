EU geeft rooibos uit Zuid-Afrika een beschermde oorsprongsbenaming, de "rode thee" van de Weskaap

Jaarlijks produceert Zuid-Afrika -vooral het gebied rond Cederberg in de Weskaap- ongeveer 15.000 ton rooibos. Anders dan zijn naam in het Afrikaans laat vermoeden ("rode struik") is het een groen gewas met bladeren, dat pas rood wordt na het drogen in de zon.

Van die bladeren kan men in een aftreksel in heet water een soort "thee" maken, al mogen we die term hier niet gebruiken omdat er geen echte thee (of camelia sinensis) in de drank zit. Of je van de smaak houdt of niet, rooibos wordt als erg gezond beschouwd omdat het vol antioxidanten zit en geen theïne of cafeïne bevat en dus ook 's avonds laat gedronken kan worden.

Aftreksel van rooibos wordt al eeuwenlang gedronken door de KhoiSan, de oorspronkelijke bewoners van het gebied rond de Kaap, die vroeger enigszins geringschattend "Bosjesmannen" werden genoemd. Die KhoiSan hebben enkele jaren geleden het recht gekregen om als "hoeders van de rooibos" 1,5 procent van de opbrengst te krijgen, goed voor 650.000 dollar per jaar, ongeacht of ze nu betrokken zijn bij de oogst of niet.