Europa start inbreukprocedure tegen België over privacycommissie: "Sommige leden niet onafhankelijk"

Nieuwssite Politico en Le Soir brachten al naar buiten dat de inbreukprocedure een resultaat is van twee anonieme klachten. Het onderzoek van de EU zou met name gericht zijn tegen onder andere Frank Robben, een topambtenaar die zetelt in de GBA maar tegelijkertijd ook administrateur-generaal is van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform. In die laatste hoedanigheid is hij dus betrokken bij het opzetten en managen van veel dataprojecten van de overheid, die hij - in zijn functie als lid van de GBA - zelf ook mee controleert. Robben zelf liet verstaan dat hij het jammer vindt "dat sommigen me ongegrond en ten onrechte andere intenties toedichten".