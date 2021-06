Verdachte dodelijke steekpartij Evere weer vrijgelaten, maar meteen nieuwe verdachte opgepakt

De verdachte die was opgepakt voor de dodelijke steekpartij in de Brusselse gemeente Evere, is weer vrijgelaten. Intussen is er wel al een andere verdachte opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. Zo'n anderhalve week geleden werd een vrouw van 36, die met haar baby in een buggy aan het wandelen was, doodgestoken op straat.