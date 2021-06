Syntra Leuven organiseert examen bierkenner: "Imago van bier wordt steeds beter"

In totaal moeten de studenten vijf examens en een eindproef afleggen. "Mijn hoedje af voor iedereen die deze cursus volgt. Dat is een stevige opleiding van twee jaar, telkens één avond in de week. Vanavond is er een praktische proef: de studenten moeten een bier perfect kunnen serveren. Zowel uit het flesje als van het vat. Daarbovenop moeten ze ook de nodige info kunnen meegeven over het bier dat ze serveren. Dat ontbreekt nu nog vaak in onze horeca", aldus Beckers.